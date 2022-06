Nach eigenen Angaben rechnet der Wahlleiter in Dresden mit einer endgültigen Wahlbeteiligung von weniger als 50 Prozent an diesem Tag. Das sagte er auf Nachfrage einem MDR-Reporter. Wie das städtische Wahlbüro mitteilte, gaben bis 16 Uhr 43,6 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, darunter 21,5 Prozent per Briefwahl. Damit liegt die Wahlbeteiligung bisher etwas niedriger als bei der vergangenen OB-Wahl in Dresden 2015. Damals hatten im ersten Wahlgang gegen 16 Uhr 44,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Insgesamt hatten damals 51,1 Prozent der Wahlberechtigten gewählt.