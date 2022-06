Weil kein Kandidierender im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreichte, ist ein zweiter Wahlgang notwendig. Dieser findet in vier Wochen, am 10. Juli, statt. Dann reicht die einfache Stimmenmehrheit. Wer zum zweiten Wahlgang wieder antritt, steht nach dem 25. Juni fest.

Hilbert sagte bei seiner Wahlparty in der Landeshauptstadt, die Wählerinnen und Wähler in Dresden hätten ein klares Statement abgegeben. Er führe mit weitem Abstand das Bewerberfeld an. Nun heiße es, noch einmal vier Wochen lang richtig Gas zu geben. "Ich glaube, die Dresdnerinnen und Dresden haben sich deutlich für Ehrlichkeit entschieden." Die Bürger wollten weiter Stabilität an der Spitze der Stadt.



OB-AfD-Kandidat Maximilian Krah sagte am Sonntagabend, er werde Hilbert beim zweiten Wahlgang nicht unterstützen. Krah wurde auf Rang vier gewählt.