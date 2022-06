Kommunalwahl 2022 Oberbürgermeisterwahl in Freital - Kandidaten und Hintergründe

Wer zieht in das Rathaus von Freital ein? Darüber entscheiden die Wählerinnen und Wähler am 12. Juni. Hier können Sie sich über die Kandidierenden für das Oberbürgermeister-Amt informieren. Am Wahlabend erfahren Sie hier außerdem, wie die Wahl ausgegangen ist und ob ein zweiter Wahlgang notwendig ist.