Bürgermeisterwahl Mit Lust ins Amt: Ostritz hat eine besonders junge Kandidatin am Start

In der ostsächsischen Kleinstadt Ostritz ist am 12. Juni Bürgermeisterwahl. Zwei Bewerber gibt es und Stephanie Rikl ist mit 28 Jahren die wahrscheinlich jüngste Kandidatin in Sachsen für den Chefposten in einem Rathaus. Die Projektleiterin will Verantwortung in einem Ort übernehmen, in dem immer wieder Rechtsextreme aufmaschieren und Bürger mit einem Friedensfest dagegenhalten.