In Delitzsch entscheidet sich heute, wer in den kommenden sieben Jahren Oberbürgermeister wird. Weil beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen keiner der vier Kandidaten die absolute Mehrheit erreichte, ist eine zweite Abstimmung notwendig. Dabei treten alle vier Bewerber noch einmal an:





Amtsinhaber Manfred Wilde (Einzelkandidat)

Jens Müller (SPD, Linke, Grüne)

Uwe Bernhardt (FWG)

Hagen Grell (Einzelkandidat)