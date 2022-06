Amtsinhaber Manfred Wilde ist in Delitzsch am Sonntag erneut zum Oberbürgermeister gewählt worden und wird die nächsten sieben Jahre die Geschicke der Stadt lenken. Beim nötigen zweiten Wahlgang erhielt er 54,5 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 38,6 Prozent, Jens Müller (SPD, Linke, Grüne) erhielt 21,8 Prozent, Uwe Bernhardt (FWG) 18,1 und Einzelkandidat Hagen Grell 5,6 Prozent der Stimmen.

Manfred Wilde hatte beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen die absolute Mehrheit nur um wenige Prozentpunkte verpasst. Er kam dabei auf 46,92 Prozent, gefolgt von Jens Müller (22,71 Prozent), Uwe Bernhardt (21,90 Prozent) und Hagen Grell (8,47 Prozent). Damals lag die Wahlbeteiligung bei 44,9 Prozent. Wilde ist seit 2008 im Amt.



Beim zweiten Wahlgang reicht in Sachsen die einfache Mehrheit aus. Die Wahlberechtigten in Delitzsch konnten am Sonntag nicht nur über den neuen Oberbürgermeister abstimmen. Gleichzeitig fand auch die Landratswahl in Nordsachsen statt.