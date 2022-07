Auf seiner Wahlparty auf Schloss Eckberg sagte Hilbert: "Es ist ein großer Tag für Dresden. Wir haben gekämpft. Die Mitte hat in Dresden gewonnen. Auf unser Ergebnis können wir richtig stolz sein. Es ist die erste erfolgreiche Wiederwahl eines OB in Dresden seit 1994. Wir haben es geschafft. Jetzt gilt es, die Ärmel hoch zu krempeln für die nächsten sieben Jahre." Der Wahlsieger bedankte sich bei allen, die ihn bei diesem Wahlkampf unterstützt hatten. Vor allem aber dankte er seiner Ehefrau Su Yeon Hilbert, denn sie habe "am meisten in der letzten Zeit gelitten".