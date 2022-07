Kommunalwahl 2022 OB-Wahl in Dresden: Bis mittags geringere Wahlbeteiligung

Runde zwei bei der Oberbürgermeisterwahl in Dresden. Weil im ersten Wahlgang am 12. Juni kein Kandidat und keine Kandidatin mehr als 50 Prozent der Stimmen erhielt, wird heute noch mal gewählt. Das Bewerberfeld hat sich inzwischen fast halbiert: Neben Amtsinhaber Dirk Hilbert treten noch vier weitere Kandidaten an. Wer ins Rathaus einzieht, entscheiden die Wählerinnen und Wähler bis 18 Uhr.