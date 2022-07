In Torgau geht die OB-Wahl am Sonntag in die entscheidende Runde. Weil beim ersten Wahlgang keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreichte, ist ein zweiter Wahlgang erforderlich. Amtsinhaberin Romina Barth hat es nun noch mit einem Gegenkandidaten zu tun: Henrik Simon.

Zum ersten Urnengang am 3. Juli war in der Renaissancestadt an der Elbe eine relativ hohe Wahlbeteiligung erwartet worden. Letztlich gab nicht einmal jeder Zweite seine Stimme ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 45,4 Prozent. In Torgau leben rund 20.000 Menschen. Die Große Kreisstadt an der Elbe ist zugleich Verwaltungssitz vom Landkreis Nordsachsen. Derzeit findet in Torgau die Sächsische Landesgartenschau statt.