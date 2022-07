Kommunalwahl Henrik Simon wird neuer Oberbürgermeister der Stadt Torgau

In Torgau ist am Sonntag die Entscheidung beim zweiten Wahlgang zur Wahl des Oberbürgermeisters gefallen. Der parteilose Kandidat Henrik Simon setzte sich gegen die bisherige Amtsinhaberin Romina Barth durch. Die CDU-Politikerin war seit 2015 Stadtoberhaupt in Torgau.