Zu den drängendsten Themen in Grimma gehören für Kießig die Stärkung der Wirtschaft und die Belebung der Innenstadt. Dafür wolle er Gewerbegebiete entwickeln und das Zentrum durch bessere Vernetzung beleben. Mehr Menschen würden auch mehr Sicherheit in Grimma bedeuten, so Kießig: "Was ich nicht möchte, ist eine Videoüberwachung in der Stadt. Ich glaube, dass unsere Bürger mündig genug sind. Wir müssen es schaffen, dass dort durch Präsenz und Beleuchtung eine andere Empfindung aufkommt." Auch an mehr Klimaschutz denkt der neue Oberbürgermeister und setzt dabei auf Solarenergie, beispielsweise auf Gewerbehallen. Die Vorgaben zum Windkraftausbau wolle er umsetzen. "Windkraft muss aber mit den Bürgern abgestimmt werden", betont Kießig.