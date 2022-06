Kommunalwahlen 2022 Parteien setzen auf biederen und bodenständigen Wahlkampf

Hauptinhalt

In 184 Städten und Gemeinden in Sachsen werden am 12. Juni Bürgermeister und Oberbürgermeister gewählt, dazu neue Landräte in neun Landkreisen. Auch im digitalen Zeitalter setzen die Kandidaten und Kandidatinnen in Sachsen auf klassische Wahlhilfen wie Plakate und Gespräche. Dabei fällt auf: Häufig fehlen witzige oder provokante Aussagen. Doch warum ist das so?