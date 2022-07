Neubauer ist bislang Bürgermeister von Augustusburg. Er sieht seinen Erfolg auch darin begründet, kein Parteibuch zu besitzen. "Mit vielen Leuten kommt man nur ins Gespräch, wenn man diese Voraussetzung mitbringt", sagte er am Abend dem MDR. "Das ist eigentlich eine klare Aufforderung an die Parteien darüber nachzudenken, warum das so ist." In seinem Fall habe das tatsächlich geholfen. Er habe bei seinen Gesprächen in den vergangenen Wochen gemerkt, dass die Leute Inhalte wollen und Gespräche auf Augenhöhe. "Das werde ich zum Zentrum der Arbeit in den nächsten Jahren machen." Der 51-Jährige kündigte an, den Kreistag für die Menschen zu öffnen. "Die Leute müssen wieder mehr Vertrauen fassen, in das, was hier vor Ort passiere. Die Kommunen sind die Herzkammer der Demokratie."