Studien: Frauen oft kompetenter

Holtkamp spricht in diesem Zusammenhang von sogenannten Old-Boys-Netzwerken - Machtblöcken von Männern, die vorrangig versuchten, junge Männer zu rekrutieren.

Dabei ist der Politik-Professor überzeugt, dass Frauen keineswegs weniger kompetent sind als Männer: "Es gibt Untersuchungen, die zeigen genau das Gegenteil: Dass Frauen kompetenter sind und dadurch mit der Zeit auch kompetentere Männer in die Parlamente reinkommen, weil die sich nicht blamieren wollen." Mehr Frauen in den Führungsetagen von Unternehmen sowie in der Politik seien deshalb erstrebenswert.

Mehr Frauen in Parlamenten und Führungspositionen führen zu besseren Entscheidungen - davon in Forschende überzeugt. (Symbolbild) Bildrechte: Colourbox.de

Neuer Fokus: Frauen und ihre Themen

"Wir haben herausgefunden, dass sich Kommunalpolitikerinnen deutlich stärker für den öffentlichen Nahverkehr einsetzen als Männer", erklärt Holtkamp. "Dafür wollen sie deutlich weniger Geld für Wirtschaftsförderung ausgeben - was ich auch für sehr richtig halte. Denn wir wissen alle, dass das sehr viel symbolische Politik ist." Schließlich seien Unternehmensansiedlungen kommunal kaum zu beeinflussen, erklärt er. Das sei ineffizient. Politikerinnen würden außerdem eher Risiken vermeiden und in der Regel den Nutzen für die Gemeinschaft im Blick haben.

Teichert von der Universität Leipzig ergänzt: "Wir wissen ganz konkret, dass die Perspektive von verschiedenen Geschlechtern, verschiedenen Herkünften und so weiter eine bessere Risikoabwägung und bessere Entscheidungsfindung ermöglicht." Es sei wichtig, dass in der Kommunalpolitik nicht nur viele Rentner sitzen, sondern auch berufstätige Frauen und Mütter, die ihre Perspektive mit einbringen.

Ratsarbeit reformieren?

Weniger Risiken, bessere Entscheidungen für die Gemeinschaft und mehr Kompetenz - vieles spricht laut Forschenden und deren Studien für einen deutlichen Vorteil, wenn mehr Frauen an der Politik beteiligt sind. Doch wie ist das zu schaffen? Teichert ist überzeugt, dass beispielsweise an den Zeiten für Sitzungen für Ehrenamtliche gearbeitet werden müsste: "Wenn ich Sitzungen von 14 bis 22 Uhr habe - also Ratssitzung, Ausschüsse und so weiter - können das normale Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gar nicht leisten in einem Job von 9 bis 17 Uhr." Hier müsse man die Chancen der Digitalisierung nutzen, um asynchroner zu arbeiten.

Frauen in die Politik - mit konkreten Projekten