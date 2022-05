Frau Koch, vor gut 30 Jahren haben Sie sich entschieden, Landrätin zu werden. Sie sind damit schon fast eine Exotin, wenn wir auf die Anzahl der Frauen schauen, die bisher in Sachsen in das Amt gewählt wurden. Was hat sie damals dazu bewogen?

Renate Koch: Es war eigentlich normal, dass auch Frauen angesprochen wurden, Landrätin zu werden. Ich hatte die meisten Stimmen in meinem Wahlkreis bekommen, und da wurde mir von der CDU gesagt: 'Wir schlagen dich vor für den Landrat.' Da habe ich spontan geantwortet: 'Ihr seid verrückt! Ich verstehe das doch nicht.' Aber mein Mann sagte: 'Wer A sagt, muss auch B sagen. Du kannst jetzt nicht kneifen.'

Es war eigentlich die Unterstützung meines Mannes. Und ich habe auch mit dem damaligen Oberbürgermeister von Coswig, den ich in der Zeit 1989 oder 1990 kennengelernt hatte, lange darüber gesprochen. Und der hat mir zum Abschluss gesagt: 'Wem Gott eine Tür öffnet, dem gibt er auch Kraft.' Da dachte ich mir, es wird schon zu schaffen sein. Dann habe ich zugestimmt und wurde vom Kreistag als Landrat bestätigt.

Wie haben Sie die Zeit – gerade zu Beginn – erlebt? Alles war im Umbruch, große Herausforderungen standen an. Wie viel Gestaltungsspielraum hatten Sie?

In den ersten Monaten und den ersten zwei Jahren hatten wir enorm viel Gestaltungsspielraum. Wir haben Gesetze oft erst bekommen, als wir die Dinge schon erledigt hatten. Das war also wirklich eine Aufbruchstimmung. Da hat jeder mitgemacht. Und ich habe nie das Gefühl bekommen, dass jemand hier - zumindest in der ehemaligen DDR - komisch geguckt, weil ich eine Frau bin in dieser Position. Das ist mir im Westen ganz anders passiert.

Was haben Sie da erlebt?

Zum Beispiel, als wir zur Deutschen Landkreistagsversammlung fuhren, die alle fünf Jahre stattfindet. Wir waren fünf Landrätinnen. Drei von uns standen zusammen vor dem Sitzungssaal und unterhielten uns, weil wir uns von Beratungen in Berlin kannten. Und dann kam ein junger Mann auf uns zu und sagte: 'Meine Damen, das Damenprogramm soll beginnen, das ist im Nebenraum. Gehen Sie bitte rein!' Wir haben nicht darauf geachtet, es ging uns ja nichts an. Wir waren ja Landräte.

Und nach kurzer Zeit kam ein älterer Herr, sehr schön weißhaarig und sagt: 'Also meine Damen, ich bitte Sie reinzugehen. Die wollen beginnen!' Und da habe ich mich umgedreht zu ihm und gesagt: 'Dort gehören wir nicht hin, wir sind Landräte.' Er verschwand, wir sind dann in den Raum gegangen und wir haben uns manchmal noch ein bisschen amüsiert, wenn wir uns wiedergesehen haben, weil er nicht richtig wusste, wie er uns bezeichnen sollte. Denn wir waren die ersten Frauen in dieser Herrenrunde.

Kaum zu glauben, dass das vor 30 Jahren noch so war!

Stimmt, es ist heute anders. Heute ist es auch selbstverständlicher geworden, aber diese kritisch aufmerksame Begegnung, wie ich sie in Beratungen im Westen in der Anfangszeit gespürt habe, habe ich bei meinen Kollegen hier in der ehemaligen DDR nie gehabt. Da war es selbstverständlich, dass ich dabei war als Landrat.

Später hatten sich dann die Strukturen verfestigt. Da wusste man auch genauer, wer ist wofür zuständig? Das war vor allen Dingen im ersten Jahr überhaupt noch keine Regelung da: Was haben die Kommunen, also die Städte und Gemeinden, zu erledigen? Was ist Aufgabe des Landkreises?

Mit welchen besonderen Herausforderungen hatten Sie es während Ihrer Amtszeit zu tun?