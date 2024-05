Die Wirtschaftsregion rund um den Flughafen in Schkeuditz boomt, das neue Großforschungszentrum in Delitzsch wird kommen, der neue Glas-Campus in Torgau entsteht. Etliche neue Jobs in Forschung und Industrie winken. Der überwiegende Teil des Landkreises Nordsachsen ist aber ländlich geprägt. Mit den Wäldern der Dahlener und der Dübener Heide, mit dörflichen Landschaften in Ostelbien, mit hochwertigen Ackerflächen in Wiedemar oder rund um Oschatz.