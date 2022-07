Ingesamt wurde an diesem Sonntag in sechs Landkreisen ein neuer Landrat gewählt. Nach Angaben des Statistischen Landesamts sind 278 von 292 Gemeinden bereits ausgezählt worden. In den Landkreisen Bautzen, Görlitz, Erzgebirge und Zwickau liegen die CDU-Kandidaten vorn. In Mittelsachsen führt Einzelkandidat Dirk Neubauer deutlich.