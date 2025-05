Am 1. Mai tritt Sven Krüger offiziell sein Amt als neuer Landrat des Landkreises Mittelsachsen an. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe, auf die Eindrücke und den Austausch mit vielen Menschen – wohlwissend, dass es für den Landkreis eine herausfordernde Zeit ist", so Sven Krüger in einer Mitteilung.