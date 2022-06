Kommunalwahl 2022 Landratswahl im Landkreis Görlitz - Kandidaten und Hintergründe

Bei den Landratswahlen gelten die Grundsätze der Mehrheitswahl. Das bedeutet, jede Wählerin und jeder Wähler hat genau eine Stimme. Gewählt ist die Person, die mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, also die absolute Mehrheit, erhält.

Erzielt keine Bewerberin oder kein Bewerber die absolute Mehrheit, ist ein weiterer Wahlgang nötig. Dieser findet drei Wochen später statt. In diesem Jahr ist der zweite Wahltermin am 3. Juli. Dann gewinnt die Person, die die höchste gültige Stimmenzahl erhält. Man spricht hier von der relativen Mehrheit. Sollte es zu einer Stimmengleichheit kommen, entscheidet das Los.