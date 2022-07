Politik Landratswahlen in Sachsen: CDU stellt den Landrat in fünf weiteren Kreisen

In sechs Landkreisen wurden am Sonntag neue Landräte gewählt. Inzwischen stehen die Ergebnisse des zweiten Wahlgangs fest: In Mittelsachsen wird ein Einzelbewerber neuer Landrat. Die Landkreise Vogtland, Erzgebirge, Bautzen und Görlitz werden weiter von der CDU regiert. Auch im Landkreis Zwickau ist weiter ein CDU-Mann an der Spitze - doch das Ergebnis fiel denkbar knapp aus.