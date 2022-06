Nein, die Wahlbenachrichtigung gilt sowohl für den ersten als auch zweiten Wahlgang. Im mittelsächsischen Mittweida beispielsweise heißt es: "Wahlbenachrichtigung für die Wahl des Landrats und die Wahl zum Oberbürgermeister am Sonntag, 12. Juni 2022 von 8 bis 18 Uhr sowie für einen etwaigen zweiten Wahlgang am 3. Juli 2022 von 8 bis 18 Uhr".



Ausnahme: Wer im ersten Wahlgang per Briefwahl gewählt hat, musste die Wahlbenachrichtigung abgeben, um einen Wahlschein zu erhalten. Briefwähler bekommen die Wahlunterlagen für den zweiten Wahlgang per Post zugeschickt. Sie müssen dafür keinen gesonderten Antrag stellen.