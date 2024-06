Am Neuen Rathaus steht Dresdens einziger Briefkasten, bei dem am Sonntag noch Briefwahlunterlagen eingeworfen werden können. Bis 18 Uhr ist das möglich. Wahlbüros nehmen die Unterlagen nicht an, wie eine Wahlhelferin MDR SACHSEN sagte. Keinesfalls sollten Briefwahlunterlagen am Sonntag noch in einen ganz normalen Briefkasten der Post geworfen werden. Dann sind die Stimmen weg. Gezählt wird nur, was am Sonntag bis 18 Uhr bei der Wahlbehörde eingegangen ist.



Derweil kommen in Dresden im Minutentakt Leute zum Briefkasten am Dr.-Külz-Ring 19 und werfen ihre Briefwahlunterlagen ein. Teilweise bildet sich eine kleine, überschaubare Schlange. Die Wahl hier ist Sekundensache. Warum die Meisten froh sind, dass sie ihre Briefwahlunterlagen hier loswerden können, erzählen Sie MDR SACHSEN im Video.