Seit 8 Uhr sind die Wahllokale in Sachsen geöffnet. In hunderten Gemeinden werden heute neue Bürgermeister und Landräte gewählt. Rund 400 Kandidatinnen und Kandidaten stehen auf den Wahlzetteln für die 185 Bürgermeisterwahlen, wobei in Delitzsch - im Gegensatz zu den anderen Kommunen - bereits der zweite Wahlgang erfolgt.

In mehr als 70 Gemeinden wird mit großer Wahrscheinlichkeit nach dem ersten Wahlgang ein Ergebnis feststehen. Nämlich dort, wo es nur einen Bewerber oder eine Bewerberin gibt. Für alle anderen geht es am 3. Juli in einen zweiten Wahlgang. Ausnahme ist die OB-Wahl in Dresden, für die der 10. Juli als Termin festgelegt wurde.