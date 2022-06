Simone Luedtke (Linke) hat den ersten Wahlgang in Borna für sich entscheiden können. Die amtierende Oberbürgermeisterin hat nach dem vorläufigen Endergebnis der Auszählung rund 38,6 Prozent der Stimmen für sich gewinnen können. SPD-Kandidat Oliver Urban lag mit rund 29,2 Prozent der Stimmen dahinter. Michael Krause (AfD) erreichte rund 10,7 Prozent der Wählerinnen und Wähler. Die Einzelkandidaten Sebastian Stieler und Thomas Siegmund kamen auf jeweils rund 15,3 bzw. 6,1 Prozent der Stimmen. Der zweite Wahlgang wird in drei Wochen am 3. Juli stattfinden.

In Wülknitz hat der Einzelbewerber Rico Weser mit 66,6 Prozent der Stimmen gewonnen. In Glaubitz bleibt der amtierende Bürgermeister Lutz Thiemig (parteilos) mit 80,7 Prozent der Wählerstimmen. In Strehla hat Jörg Jeromin (Freie Wähler Strehla) mit 87,1 Prozent gewonnen, in Gröditz Enrico Münch (CDU) mit 62,9 Prozent, in Röderaue Bernd Schuster mit 49,6 Prozent, in Käbschütztal Frank Müller mit 38,5 Prozent, in Schönfeld Falk Lindenau (CDU) mit 48 Prozent.