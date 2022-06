In Sachsen sind die Wahllokale geschlossen, die Auszählung beginnt. Neben den Stimmen für die Kandidierenden um die Bürgermeisterposten in 185 Städten und Gemeinden müssen auch die Stimmzettel für die Landratswahlen in neun Landkreisen ausgezählt werden.



Über die Wahlbeteiligung ist bisher wenig bekannt. Bei der OB-Wahl in Dresden zeichnete sich am Nachmittag eine niedrigere Wahlbeteiligung als vor sieben Jahren ab. Wie das städtische Wahlbüro mitteilte, gaben bis 16 Uhr 43,6 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. 2015 waren es zu diesem Zeitpunkt 44,1 Prozent. Zudem gab es damals nur 13,1 Prozent Briefwähler, bei der diesjährigen Wahl waren es 21,5 Prozent. Diese Stimmen werden bei den Zwischenergebnissen zur Wahlbeteiligung sofort mit eingerechnet.



Wer Bürgermeister oder Landrat werden möchte, benötigt mehr als die Hälfte aller gültigen Stimmen in der Gemeinde oder im Landkreis - die absolute Mehrheit also.