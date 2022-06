Politik Kommunalwahlen 2022 in Sachsen - die Wahllokale sind geöffnet

In Sachsen werden Landräte und Bürgermeister für sieben Jahre gewählt. Zur Kommunalwahl an diesem Sonntag können die Wählerinnen und Wähler wieder ihre Stimme abgeben. Bis 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Mit Spannung wird das Wahlergebnis nicht nur in Sachsen erwartet, denn bei dieser Wahl entscheidet sich, ob die AfD bald den ersten Landkreis in Deutschland regiert.