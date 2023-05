Bei den Wirtschaftsterminen gehe es vor allem um die Halbleiterindustrie. Kretschmer will unter anderem den Hauptsitz des Chipherstellers Globalfoundries in Malta im Bundesstaat New York besichtigen, der auch in Dresden ein Werk hat. Die USA sind einer der größten Handelspartner Sachsens. 2021 waren die USA auf Platz zwei bei den sächsischen Exporten und auf Platz vier bei den Importen. Zahlreiche US-Unternehmen sind in Sachsen ansässig. Auf dem Programm steht auch ein Besuch von Niles-Simmons-Hegenscheidt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Chemnitz und gehört zu den weltweit größten Werkzeugmaschinenherstellern. Am amerikanischen Standort konzentriert es sich auf den Bereich Bahn.