Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat den Tonfall in der bundespolitischen Debatte um Leopard-Kampfpanzer für die Ukraine kritisiert. Der CDU-Politiker erklärte am Dienstag in der " Leipziger Volkszeitung ", Deutschland unterstütze die Ukraine in gewaltiger Weise. Deshalb halte er es für schwer erträglich, dass über jeden verbal hergefallen werde, der Bedenken zur Lieferung schwerer Waffen ins Kriegsgebiet äußere. Nach Ansicht Kretschmers wurden seit Beginn des russischen Angriffskrieges bereits viele Konstanten deutscher Sicherheits- und Außenpolitik über Bord geworfen. Zugleich sei aber versäumt worden, sie durch neue Grundsätze zu ersetzen, monierte der sächsische Regierungschef.

Kretschmer hatte in der Vergangenheit schon mehrfach große Bedenken gegen eine Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine geäußert. Zugleich sprach er sich immer wieder gegen weitere Sanktionen gegen Russland aus und forderte mehr diplomatische Bemühungen um ein Ende des Krieges in der Ukraine. Damit stellt sich der CDU-Politiker gegen die vorherrschende Meinung in seiner Partei und wird dabei von vielen Sachsen unterstützt. Zahlreiche Unions-Politiker üben heftige Kritik an Bundeskanzler Olaf Scholz und der SPD wegen ihres Zögerns, grünes Licht für die Abgabe der in Deutschland hergestellten Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine zu geben. Einige riefen die mitregierenden Grünen und Liberalen sogar zum Koalitionsbruch auf.