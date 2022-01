Der Sächsische Landesbauernverband (SLB) hat sich besorgt über die Lage der Schweinehalter im Freistaat gezeigt. Ihre Verluste seien deutlich höher als im Bundesdurchschnitt, sagte LSB-Präsident Torsten Krawczyk am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Bei einem durchschnittlichen deutschen Schwein liege der Verlust für den Landwirt bei 20 bis 30 Euro, in Sachsen seien es 50 bis 80 Euro. "Da können Sie sich vorstellen, dass die Bauern sagen: Wir hören auf", sagte Krawczyk.

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) in Ostsachsen erschwere die Vermarktung. Hinzu kämen hohe Transportkosten bei steigenden Dieselpreisen zum einzigen ASP-zertifizierten Schlachthof in Schleswig-Holstein. Der sogenannte Schweinestau in der Mastanlagen führe zudem dazu, dass die Tiere zu schwer würden und dadurch das Fleisch an Wert verliere. Obwohl schon weniger Schweinefleisch produziert werde, breche die Nachfrage europaweit noch mehr ein, sagte Krawczyk. Durch Corona seien auch Absatzmärkte wie Volksfeste und Weihnachtsmärkte weggefallen, wo traditionell viel Schweinefleisch und Schweinewürste auf den Grills landen.



Während die Bauern deshalb weniger verdienten, zahlten Verbraucher im Handel allerdings mehr für Schweinefleischprodukte. Laut Verbraucherpreisindex verteuerten sich diese von Dezember 2020 bis Dezember 2021 je nach Produktgruppe um vier bis sechs Prozent.