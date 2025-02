Die AfD-Fraktion will im Sächsischen Landtag eine Enquete-Kommission auf den Weg bringen, die sich mit den Haushaltsproblemen der hiesigen Kommunen beschäftigen soll. Das kündigte die Fraktion an. Sie wird in ihrem Vorhaben vom fraktionslosen Abgeordneten der Freien Wähler, dem früheren Grimmaer Oberbürgermeister Matthias Berger, unterstützt.