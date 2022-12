Sachsen will bei der Wasserstofftechnologie in Europa führend werden. "Wir haben jetzt die Chancen, uns an die Spitze zu bringen", sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). Daher werde weiter investiert. Nur durch Auf- und Umbau der Infrastruktur werde es gelingen, eine industrielle Wertschöpfung in Zeiten der Dekarbonisierung ganzer Industriezweige in Sachsen zu erhalten und neue Industrien aufzubauen.