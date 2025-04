Der Immunitätsausschuss des Sächsischen Landtags hat dem Parlament empfohlen, die Immunität des Abgeordneten und Kultusminister Conrad Clemens (CDU) aufzuheben. Das teilte die Landtagsverwaltung am Mittwoch mit. Wenn innerhalb von sieben Tagen kein Landtagsabgeordneter widerspricht, gilt die Empfehlung. Im Falle eines Widerspruchs entscheidet das Plenum des Sächsischen Landtags auf seiner nächsten Plenarsitzung.



Hintergrund ist ein mögliches Strafverfahren wegen überhöhter Geschwindigkeit. Clemens war mit 80 Kilometer pro Stunde in einer 30er-Zone geblitzt worden. Clemens hatte Widerspruch eingelegt, sodass der Fall zunächst als Ordnungswidrigkeit am Amtsgericht Weißwasser verhandelt werden sollte. Den Antrag zog er aber zurück und meldete sich für ein Fahreignungsseminar an.