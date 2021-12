CDU kritisiert AfD-Agieren in Corona-Krise

"Impfen ist die Lösung", sagte CDU-Fraktionschef Alexander Dierks. Sachsen stelle 4,5 Prozent der Bevölkerung in Deutschland, aber mehr als zehn Prozent Anteil an den Corona-Toten. Wer Impfstoff als Gift bezeichne, trage eine Verantwortung für dies Situation, sagte Dierks in Richtung AfD. Der warf Dierks ein "verkommenes Verhältnis zum Staat" vor und dass sie Obstruktion (Beeinträchtigung, Behinderung, Anm. d. Red.) betreibe.

AfD wirft Regierung leere Versprechen vor

Zuvor hatte AfD-Fraktionschef Urban die Staatsregierung aufgerufen, den Bürgern die Versammlungsfreiheit zurückzugeben. In anderen Bundesländern gebe es keine Begrenzung der Teilnehmerzahl bei Demonstrationen auf zehn Personen. "Leere und gebrochene Versprechen bedingen einen Vertrauensverlust in Politik und Demokratie." Urban nannte die 2G-Regel oder die geplante Teil-Impfpflicht nicht überzeugende Corona-Schutzmaßnahmen und verlangte deren Rücknahme.

Linke: Längere Weihnachtsferien, mehr Geld für Impfkampagne

Die Linke sprach sich in der aktuellen Lage für eine Verlängerung der Weihnachtsferien in den Januar hinein aus. Auch die Klassenstärken an den Schulen sollte notfalls verringert und Unterrichtsstunden verkürzt werden. Die Linken-Abgeordnete Susanne Schaper sprach sich dafür aus, zusätzlich mindestens zehn Millionen Euro in eine Impfkampagne zu stecken, die auf die unterschiedlichen Zielgruppen abgestimmt ist. Auch eine Info-Hotline sollte eingerichtet werden. "12.000 Menschen, die bisher in Sachsen an oder mit Corona gestorben sind, entsprechen etwa 40 Flugzeugabstürzen im Jahr", zog Schaper einen Vergleich heran.

Fromme Weihnachtswünsche der Grünen