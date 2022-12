In den nächsten zwei Jahren will die Landesverwaltung 49,3 Milliarden Euro in Sachsen ausgeben. So sieht es der Haushaltsplan vor, den die Regierungskoalition beschlossen hat. In den vergangenen Wochen und Tagen hatten die Ausschüsse im Sächsischen Landtag Hunderte Änderungsanträge vorgebracht. Noch bis Dienstag diskutieren die Parlamentarier den Etat, über den sie das letzte Wort haben. In Politikkreisen gilt das Budgetrecht auch als "Königsrecht" des Parlaments.