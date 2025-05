Der Sächsische Landtag hat die Immunität von Kultusminister Conrad Clemens aufgehoben. Hintergrund ist ein Verfahren am Amtsgericht Weißwasser wegen eines Verkehrsverstoßes. 2023 wurde Clemens mit Tempo 81 in einer 30er-Zone geblitzt. Er war damals noch Staatssekretär und Bevollmächtigter des Freistaates Sachsen. Im März war bekannt geworden, dass Clemens vorübergehend seinen Führerschein abgeben und 500 Euro Geldstrafe zahlen sollte. Er hatte zunächst Widerspruch eingelegt, sodass der Fall als Ordnungswidrigkeit am Amtsgericht Weißwasser verhandelt werden sollte.