Landtag zu ARD und ZDF Weniger Kosten und wirksame Aufsicht

Die Abgeordneten des Sächsischen Landtages haben sich für mehr Tempo bei der Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (ÖRR) ausgesprochen. Anlass sind die jüngsten Vorfälle bei RBB und NDR. In einer aktuellen Debatte sagte der medienpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Andreas Nowak, das seien keine bedauerlichen Einzelfälle mehr. Sie müssten rigoros aufgeklärt werden. Als zentrale Säulen einer Reform des ÖRR nannte Nowak Kostensenkungen, eine wirksame Aufsicht und ein "Programm für alle". So gelte es in Zukunft etwa, Doppelstrukturen und Doppelangebote zu vermeiden. Als Beispiel nannte er das Begräbnis der britischen Queen. "Sowohl ARD als auch ZDF haben dieses Ereignis stundenlang parallel übertragen."

In die Aufsichtsgremien muss laut Nowak mehr juristischer, wirtschaftlicher und journalistischer Sachverstand einziehen; die Beteiligung von Bürgern soll verstärkt werden. "Die Programme dürfen sich nicht an jeder noch so kleinen Minderheit orientieren, sondern an der Mehrheit", sagte Nowak. Auch die jeweils "andere Seite" müsse stärker gehört werden. Außerdem forderte er mehr ARD-Gemeinschaftseinrichtungen – kurz GSEA – im Osten und mehr Führungskräfte von hier. Mit Blick auf den neuen Medienänderungsstaatvertrag, den die Länderchefs im Oktober unterzeichnen wollen, sagte Nowak: "Auf die Politik zu warten, brauchen die Medienanstalten nicht. Sie können jetzt schon anfangen."