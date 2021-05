Plenarsitzung Landtag will Sachsens Jugend nach Corona-Belastungen helfen

Hauptinhalt

In seiner vierten Sitzung in Folge widmet sich der Sächsische Landtag am Freitag einem "Sommerpakt" für Kinder und Jugendliche. Diese sollen damit für ihre Strapazen während der Corona-Pandemie entschädigt werden. Darüber hinaus ist auch Klimaschutz ein Thema. Zahlreiche Protestgruppen versammelten sich deshalb vor dem Landtag, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.