Blickt man in den Regierungsentwurf für den Landeshaushalt, der den Status Quo bei leichten Kürzungen hält, dann muss man konstatieren: Diese Regierung glaubt offenbar, dass nach Öffnungen alles gut sein wird. Das aber ist falsch.

Die AfD-Fraktion sieht weitere Gesprächsrunden in der Corona-Pandemie als zwecklos an. Der AfD-Landtagsabgeordnete Thomas Kirste forderte stattdessen auch im Kulturbereich sofortige Lockerungen der coronabedingten Schließungen und Auflagen zu erlauben, soweit es Hygienekonzepte zulassen. Am Ende der Debatte stimmte nur die Linkspartei für ihren Antrag, alle anderen Fraktionen votierten dagegen.