Die Energiewende in Sachsen ist ein Hauptthema der heutigen Landtagssitzung in Dresden. Debattiert wird zu einer Fachregierungserklärung von Umweltminister Wolfram Günther (Grüne). Themen der Aktuellen Stunde danach sind der öffentlich-rechtliche Rundfunk und das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung.

Zudem soll das Parlament über die Situation an den Schulen im Freistaat diskutieren. Angesichts von Lehrermangel und Unterrichtsausfall spricht die Linke-Fraktion von "prekärer Lage" und fordert ein Sofortprogramm für gerechtes und soziales Lernen. Parallel dazu wollen Lehrerverbände und Gewerkschaft gegen den Bildungsnotstand protestieren. Das System stehe "kurz vor dem Kollaps", sagte Michael Jung, Vorsitzender des Sächsischen Lehrerverbandes vorab. "Wir fordern von der Landesregierung umgehend mehr personelle Ressourcen und Entlastungsmaßnahmen für die Beschäftigten in Schulen und Kitas."



GEW-Chefin Uschi Kruse vermisst den politischen Willen, die Personalnot an den Bildungseinrichtungen zu beheben. Der Haushaltsentwurf der Landesregierung sehe keinerlei Verbesserungen an Kitas vor, kritisierte sie.