Menschen mit Migrationsbiografie erleben tagtäglich Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung. Das beginnt mit kleinen Dingen, mit Ausgrenzung, mit dummen Sprüchen. Und das endet in Fällen wie Oury Jalloh. Das endet in Fällen wie in Hanau, in München und in Halle.

Petra Čagalj Sejdi Fachsprecherin für Migration der sächsischen Grünen, reagiert am 22. Juli 2021 auf eine AfD-Rede