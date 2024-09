Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will in der kommenden Woche einen Antrag für einen Corona-Untersuchungsausschuss in den Landtag einbringen. Die Partei hatte das im Wahlkampf angekündigt. "Wenn wir für die Zukunft lernen wollen, führt kein Weg an einer ehrlichen Aufarbeitung der Corona-Politik vorbei", sagte BSW-Fraktions- und Landesvorsitzende Sabine Zimmermann. "Menschen wurden an den Pranger gestellt und als Covidioten verleumdet, Geschäfte wurden dichtgemacht. Kinder und Jugendliche haben wohl am meisten gelitten, viele haben psychische Schäden davongetragen. Und es braucht jetzt das Signal, dass man Impfgeschädigten endlich hilft."