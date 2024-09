In keiner Gemeinde holt eine Partei so viele Stimmen wie in Crostwitz. Mehr als die Hälfte der Wähler haben hier ihre Listenstimme der CDU gegeben. Auch die AFD kann sich in mehreren Gemeinden des Landkreises Görlitz die absolute Mehrheit der Zweitstimmen sichern. Am schlechtesten schneidet sie in Leipzig ab. Des einen Schwäche ist des anderen Stärke: Leipzig bleibt Hochburg der Linken und der Grünen, die dort zweistellige Ergebnisse erzielen.