Landtagswahl Sachsen 100 Prozent: Matthias Berger Spitzenkandidat der Freien Wähler

03. Februar 2024, 19:35 Uhr

In Brandenburg und Rheinland-Pfalz sind die Freien Wähler im Landtag vertreten, in Bayern sind sie sogar an der Regierung beteiligt. So etwas ist den Freien Wählern in Sachsen noch nicht gelungen. Bisher sind sie immer deutlich an der 5-Prozent-Hürde gescheitert. Bei der Landtagswahl in diesem Jahr wollen die Freien Wähler es mit neuem Personal nun endlich ins Landesparlament schaffen und haben dafür die personellen Weichen gestellt.