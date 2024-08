Vom Westen geht es in den Osten Sachsens, in die Oberlausitz. Paul Ziesch sitzt im großen Garten des Hofes seiner Eltern in Ostro bei Bautzen. Die Mehrheit der Menschen hier spricht Sorbisch als Muttersprache, auch Paul. Der 25-Jährige studiert Ökotrophologie im hessischen Gießen. Nach dem Studium möchte er zurück in die Lausitz: "Ich bin auch noch in Sachsen gemeldet, weil es mir wichtig ist, hier meine Stimme abzugeben."

