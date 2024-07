Landesliste zur Sächsischen Landtagswahl Die Landeslisten der 19 zur Landtagswahl zugelassenen Parteien werden unter Angabe der Vor- und Familiennamen sowie von Beruf oder Stand, Geburtsort, Geburtsjahr sowie Postleitzahl und Ort im Sächsischen Amtsblatt am 15. Juli 2024 in einem Sonderdruck bekannt gemacht. Gegen die Entscheidungen des Landeswahlausschusses kann nach Paragraf 2 des Sächsischen Wahlprüfungsgesetzes innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des endgültigen Wahlergebnisses schriftlich beim Landtag Einspruch eingelegt werden.



Zugelassen sind:



Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Alternative für Deutschland (AfD)

DIE LINKE

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Freie Demokratische Partei (FDP)

FREIE WÄHLER

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo)

Aktion Partei für Tierschutz (TIERSCHUTZ hier!)

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C)

BÜNDNIS DEUTSCHLAND

Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)

FREIE SACHSEN

V-Partei3 – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei3)

WerteUnion (WU)