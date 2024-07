Zur Landtagswahl in Sachsen am 1. September 2024 werden 19 Parteien mit einer Landesliste antreten. Das hat der Landeswahlausschuss am Freitag in Kamenz entschieden. Zum Stichtag 27. Juni 2024 haben 23 Parteien eine Landesliste eingereicht. Vier der eingereichten Landeslisten hat der Landeswahlausschuss zurückgewiesen.