Nach der Fahrt in der Linie 196 geht es in Nordsachsens größte Stadt: Delitzsch. Die Kreisstadt hat knapp 25.000 Einwohner und gerade auf der Eilenburger sowie der Breite Straße, die sich vom Hauptbahnhof bis in den Stadtkern ziehen, liegen viele Geschäfte. Unter anderem auch das von Conny Rasenberger. Die 57-Jährige ist Schneidermeisterin und hat ein Brautmodengeschäft. Ihre Erwartungen an die Wahlen schraube sie schon gar nicht mehr so hoch, Wünsche an die Politik habe sie aber viele.