Sachsen steht nach Ansicht von Ministerpräsident Michael Kretschmer vor schwierigen Koalitionsverhandlungen. Der CDU-Politiker sagte MDR AKTUELL, das werde nicht einfach werden und werde Zeit brauchen. Es sei auch nicht garantiert, dass es am Ende funktioniere. Aber wenn alle mit Demut an die Arbeit gingen, könne es gelingen. Das wichtigste sei, dass ein Land eine stabile Regierung habe. In Sachsen wäre eine Koalition der CDU mit SPD und BSW möglich.