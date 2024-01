Befragt wurden für den Sachsentrend 1.177 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Sachsen zwischen dem 18. und 23. Januar 2024 - also nach Bekanntwerden der investigativen Correctiv-Recherchen zu einem rechtsextremen Geheimtreffen in Potsdam, an dem auch AfD- und CDU-Mitglieder teilnahmen.