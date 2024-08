Ein Leben ohne Politik wäre für Petra Köpping zwar denkbar. Die SPD-Spitzenkandidaten sieht sich mit ihren 66 Jahren noch nicht am Ende ihrer politischen Laufbahn. Köpping will mit den Sozialdemokraten in Sachsen weiter mitregieren. Mit ihren Parteikollegen bekräftigt sie wieder und wieder auf großen Bühnen und in Bürgergesprächen, es brauche die SPD im Freistaat als soziales Gegengewicht zur CDU.